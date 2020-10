Vermiste Celine (15) is terecht, vader emotioneel: ’Kan niet wachten om haar weer vast te houden’

Vader Falco (39) uit Eindhoven is enorm opgelucht: „Er valt een last van onze schouders. De rillingen lopen over mijn lijf. Dit had ik vanavond niet meer verwacht. Iedere dag dat het langer duurt, ga je de moed en hoop op een goede afloop steeds meer verliezen.”

Eerder op de avond deed de politie een Amber Alert uit waarbij foto’s werden gedeeld van een man met een geel-groene Kia Picanto. Uit onderzoek bleek dat die man Celine vrijdag vlak bij haar straat in Berghem had meegenomen. De politie oordeelde dat Celine mogelijk in levensgevaar was en in ’zorgwekkend gezelschap’ verkeerde. Volgens vader Falco is de gearresteerde man meer dan waarschijnlijk de man van de Kia Picanto.

De afgelopen dagen ging het verhaal rond dat Celine mogelijk zou verblijven in Groningen. Waar en onder welke omstandigheden de Brabantse tiener woensdagavond werd gevonden, heeft de politie niet bekendgemaakt. Daarover worden donderdag mogelijk meer mededelingen gedaan.

Falco: „Celine doet nu ergens op een politiebureau in Nederland haar verhaal. Later vannacht mogen familieleden haar dan ophalen. Het belangrijkste is dat ze ongedeerd is, maar hoe ze er verder mentaal aan toe is, weet ik nog niet. Wat er precies allemaal gebeurd is, hopen we ook vannacht te horen van de politie.”

’Onder dwang meegenomen’

Uit gesprekken die De Telegraaf de afgelopen vijf dagen voerde met de vader van Celine bleek dat Celine op maandag kennelijk kans had gezien om vanaf het adres waar zij verbleef via internet kortstondig contact te leggen met haar stiefzus. De beheerder van de chatsite waarop het gesprek plaatsvond speelde het aan de chat gekoppelde ip-adres van Celine op verzoek van de familie door naar de politie. Of die informatie heeft meegeholpen aan het terugvinden van het meisje is onbekend. Vader Falco: „Celine vertelde in dat chatgesprek dat ze onder dwang was meegenomen door een man. En ook dat ze zich bevond in een soort van boerderij. Als ze buiten keek, zag ze heel veel koeien. En dat zou dan ergens in Groningen zijn geweest. Maar ja: ga daar maar eens zoeken en haal er maar eens precies die ene boerderij uit. De foto’s van de man met de Kia Picanto en het Amber Alert deden alles in een stroomversnelling geraken.”

Falco vervolgt: „Hoe de vork ook precies in de steel zit, voor ons is het opvangen van Celine nu het allerbelangrijkste. Ik heb haar nog niet kunnen spreken, maar dat komt later wel. Ze is gelukkig gevonden, ongedeerd en nu weer in veilige handen. Ik kan niet wachten om haar weer vast te houden, stevig te knuffelen en dan voorlopig niet meer los te laten.”