Maart wereldwijd op een na warmste ooit gemeten

In het zuiden en midden van Europa waren de luchttemperaturen hoger dan gemiddeld, terwijl de temperaturen in het noorden van Europa veelal lager dan gemiddeld waren. In grote delen van Noord-Afrika, het noordoosten van Noord-Amerika en Australië was het volgens Copernicus veel warmer dan normaal. Dat was ook het geval in Azië, waar veel temperatuurrecords voor maart werden geregistreerd. Aan de andere kant was het veel kouder dan gemiddeld in het westen en midden van Noord-Amerika.

Natter dan gemiddeld

In een deel van Europa was maart ook natter dan gemiddeld. Dat was het geval in het westen en noordoosten van Europa. Op het Iberisch schiereiland was juist sprake van drogere omstandigheden. In Spanje was het erg heet en in het noorden van het land woedden al natuurbranden. Buiten Europa was het onder meer in delen van de Verenigde Staten, Azië, Nieuw-Zeeland en Australië natter dan gemiddeld. In veel gebieden leidde hevige regen tot overstromingen.

De warmte kan gelinkt worden aan de opwarming van de aarde. Klimaatverandering draagt niet alleen bij aan warmer weer maar leidt ook tot meer extreme weersomstandigheden zoals droogte of veel regen.