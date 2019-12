’Docent overlijdt week nadat leerling stoel naar hem gooit’

De school is maandag gesloten. Ⓒ Google Street View

Brynmenyn - Een 31-jarige docent uit Brynmenyn, Wales, is zondag dood aangetroffen in een woning in Bridgend. Een week ervoor werd de docent nog aangevallen met een stoel, door één van zijn leerlingen. Onderzocht zal worden of de aanval met zijn dood te maken heeft.