Henk Krol speelde wekenlang ’dubbelspel’ bij 50Plus

Léonie Sazias is woest op haar oud-partijgenoten Henk Krol en Geert Dales. Ⓒ ANP

Den Haag - „Het was trekken aan een dood paard.” Dat zegt Henk Krol over 50Plus, de partij waarvan hij jarenlang de fractieleider was. Verdriet over de breuk voelt hij amper. „Eigenlijk voelde ik me zaterdag al bevrijd. Nu word ik niet meer gehinderd door allerlei egootjes.”