Wietkwekerij ontdekt in Den Dolder

Ⓒ ANP

Den Dolder - De politie in Den Dolder heeft een hennepkwekerij ontdekt in een leegstaand pand aan de Dolderseweg vlak bij de kliniek Altrecht. De politie onderzoekt nadrukkelijk „alle scenario’s. Op dit moment weten we niet of de kwekerij het werk is van mensen van de kliniek of van buitenaf.”