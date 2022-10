Vier lichamen uit de Lek bij Streefkerk gehaald

Alles wijst op een noodlottig ongeval, aldus de politie. Het viertal was zaterdagavond naar een bruiloft in Rotterdam geweest en was sindsdien spoorloos. Via sociale media werd opgeroepen om uit te kijken naar de vermiste familie.

Zondagmiddag zagen mensen vanaf de dijk bij Streefkerk een vrouw in de rivier. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, maar de hulp kwam te laat. De vrouw, die al urenlang was overleden, werd naar de kade in Groot-Ammers gebracht voor forensisch politieonderzoek.

Aan het begin van de avond werd ook een tweede vrouw gevonden, aldus lokale media. Niet veel later werd tevens de zoektocht gestart naar een auto, die te water geraakt zou zijn. Dankzij de inzet van duikers werd de auto gevonden, met daarin een overleden man en vrouw. Mogelijk reden zij per ongeluk het water in vanwege problemen met de navigatie, zo stelt de politie.