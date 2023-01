Vuilnismannen doen schokkende ontdekking: onderkoelde kat tussen vuil

De vuilnismannen reden na de vondst gelijk door naar de gemeentewerf en schakelden de Dierenambulance Maasland in. De medewerkers van de dierenambulance wisten de kat te bevrijden.

Ze hebben het diertje daarna naar Dierenartsenpraktijk Berghem gebracht. Daar bleek het katje onderkoeld te zijn. Vervolgens is het diertje overgebracht naar Dierenopvang Maasland met het advies het katje verteerbare voeding te geven, het te laten opwarmen en het te wassen.

De dierenambulance meldt dat het diertje niet gechipt is en dat het geslacht niet bekend is. Het katje was misschien op zoek naar eten in de vuilniswagen. De politie doet geen verder onderzoek.