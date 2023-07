Minister hoeft niet te wachten met plan om kinderhartchirurgie te centraliseren

In april besloot minister Kuipers (Volksgezondheid) dat de zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking vanaf oktober 2025 nog maar op twee locaties, in Rotterdam en Groningen plaats mag vinden. Dit zou de kwaliteit van de zorg ten goede komen. De kinderhartcentra in Leiden (een samenwerkingen tussen de umc’s Leiden en Amsterdam) en in Utrecht raken daarmee hun vergunning voor kinderhartzorg kwijt.

Maar daartegen hebben de drie academische ziekenhuizen (Leiden/Amsterdam en Utrecht) bezwaar aangetekend bij de rechter. Ze vinden ze dat de procedure die door het ministerie is doorlopen onzorgvuldig is geweest. Zo besloot Hugo de Jonge, Kuipers’ voorganger op het zorgministerie, eind 2021 dat de kinderhartzorg geconcentreerd zou worden in Rotterdam en Utrecht. Later werd dit teruggedraaid.

Grote gevolgen

Daarnaast wijzen de drie umc’s op de grote gevolgen die het verdwijnen van de kinderhartcentra heeft op de rest van de ziekenhuiszorg in Leiden en Utrecht. Zo vervult het kinderhartcentrum in Utrecht een belangrijke functie voor kinderen met kanker in het naastgelegen Prinses Maxima Centrum. En wordt in het LUMC in Leiden gevreesd voor het voortbestaan van de kinder ic als het kinderhartcentrum verdwijnt.

In november start de bodemprocedure waarbij de rechter gaat beoordelen of de beslissing van minister Kuipers teruggedraaid moet worden en een andere keuze gemaakt moet worden.

Ondertussen zouden al voorbereidingen getroffen moeten worden om de kinderhartzorg over te dragen aan de twee centra die straks overblijven. Maar nu al meewerken aan voorbereidingen, is volgens de bedreigde centra schadelijk voor de continuïteit van de zorg aan deze kwetsbare groep. Zo zouden artsen en verpleegkundigen alvast kiezen voor een baan elders.

De rechter gaat daar echter niet in mee en vindt het belangrijker dat de voorbereidingen voor de concentratie van de kinderhartzorg op twee locaties doorgaat, zodat de kwaliteit van deze zorg in oktober 2025 niet in het gedrang komt.