Nederlandse filmt angstaanjagende helikoptervlucht: ‘Dit wordt onze dood!’

Als een groepje toeristen de vlucht boekt over de prachtige brede en diepe kloof in het noorden van de Amerikaanse staat Arizona, gaat het ineens mis. Een vrouw die naast de piloot zit begint ineens aan een hendel te trekken en dat is levensgevaarlijk, maakt de piloot meteen duidelijk. ,,Nee, dit wordt onze dood!”, schreeuwt hij haar toe. Hij duwt snel de hand van de vrouw weg, maar dat weerhoudt de passagier naast hem er niet van nog enkele malen aan de bedieningselementen te zitten. De piloot grijpt haar pols vast om te voorkomen dat de vrouw de heli laat neerstorten. De paniek klinkt in zijn stem door.

Tekst loopt door onder de video

Spelletje

De toeriste lijkt te denken dat het allemaal geen kwaad kan en ziet het als een spelletje. De bewuste hendel – die de rotorrem bedient, waardoor de allerbelangrijkste propeller stopt met draaien – kan alleen op de grond worden gebruikt, maar niet honderden meters in de lucht. Bijlsma had in eerste instantie niet eens door wat er gebeurde, vertelt ze De Telegraaf. ,,Ik wilde eigenlijk de hele rit filmen terwijl ik rondkeek. Tot het moment van het incident, daar schrok ik van.” Ze bleef desondanks door filmen, maar had de camera nu gericht op wat er voorin allemaal gebeurde. ,,Ik was dat moment eigenlijk niet heel bang.” De vrouw glimlachte angstaanjagend naar de piloot toen hij begon te schreeuwen.

Toeriste

De persoon in kwestie leek een van oorsprong Aziatische toeriste. Voor de rondleiding door de lucht was er nog een veiligheidsinstructie gegeven om iedereen bewust te maken van de trip. ,,Ze was met een jong meisje aan boord, ik vermoed haar dochter. We waren met zijn zevenen, inclusief de piloot. We gingen daarna nog naar een andere plek van de Grand Canyon en daar gingen zij ook heen na de vlucht. Ik weet niet of ze uit Amerika kwam of echt vanuit een ander land. Ik had het idee dat ze geen Engels sprak.” Zover ze weet kwam er uiteindelijk geen politie aan te pas. Voor de Limburgse – die naderhand de piloot uitgebreid bedankte dat hij het toestel veilig aan de grond had gezet – was het wel ‘eens en nooit weer’, omdat ze zich achteraf realiseerde wat er was gebeurd en dat ze aan de dood was ontsnapt. ,,Ik stap nooit meer in een helikopter met vreemde toeristen.”