Annabel Nanninga (JA21) doet gooi naar Tweede Kamerzetel

Intimi melden dat het binnen JA21 een ’publiek geheim’ was dat Nanninga na de verkiezingen in november naar de Tweede Kamer wil. Het is uiteindelijk aan de leden om de kieslijst vast te stellen. „Ze zal die procedure gewoon moeten doorlopen”, meldt een bron. De komst van Nanninga wordt gezien als een poging om JA21 te redden nu daar sprake is van een leegloop. Onlangs gaven de huidige Kamerleden Nicki Pouw-Verweij en Derk Jan Eppink aan dat zij niet langer verkiesbaar zijn voor JA21. Ook medewerkers van JA21 hebben eerder dit jaar hun biezen gepakt.

Tekst gaat verder onder de video. Video: in maart clashten Annabel Nanninga en Tweede Kamerlid voor D66 Jan Paternotte met elkaar over de stikstofcrisis.

Partijraad

Het is al langer onrustig binnen de partij. Een brief aan het bestuur met stevige kritiek op de gang van zaken binnen de partij was ook ondertekend door Pouw-Verweij en Eppink. De briefschrijvers vinden dat de macht te veel bij enkele personen is gelegd. Zij pleitten voor een beginselmanifest en een partijraad die „de kaders” van de partij moet gaan bepalen, waarbij ook de pijlen werden gericht op het leiderschap van partijleider Joost Eerdmans. Eerdmans poogde tijdens een onstuimige ledenvergadering de gemoederen te sussen en zou zich volgens bronnen gewoon weer beschikbaar stellen voor het lijsttrekkerschap in de Tweede Kamer. Nanninga geeft aan dat ze in de Tweede Kamer geen lijsttrekker wil worden.

JA21 werd in 2021 opgericht door Eerdmans en Nanninga omdat zij hun vorige politieke partij FvD de rug toe hadden gekeerd. Volgens de vertrokken politici was er daar sprake van ’extremistische opvattingen’ die zij niet wilden onderschrijven.