Politie pakt in Amsterdam vermoedelijk kopstuk cocaïnebende op

De man wordt ervan verdacht dat hij zich heeft beziggehouden met meerdere grote cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika naar Nederland in 2020. Volgens de politie zijn daarbij tonnen aan coke vervoerd.

De informatie over de transporten kwam naar voren in berichten op het platform Sky ECC, dat in maart 2021 offline is gehaald door de Nederlandse autoriteiten. Daardoor kregen opsporingsdiensten toegang tot miljoenen versleutelde berichten van criminelen.

De politie maakte de aanhouding niet eerder bekend omdat de verdachte in beperkingen zat. Daardoor mocht hij alleen contact hebben met zijn advocaat. De man zit nog vast.

Bij doorzoekingen in woningen in Amstelveen en Amsterdam-Zuid, die een link hadden met de verdachte, heeft de politie veel zeer exclusieve luxegoederen en sieraden aangetroffen. De waarde hiervan is meer dan een half miljoen euro. Ook zijn twee gepantserde voertuigen waarin de verdachte zich verplaatste in beslag genomen. Hij maakte hier naar eigen zeggen gebruik van omdat de politie hem had laten weten dat hij op een dodenlijst zou staan.