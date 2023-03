Kritiek op Spanje om volgen van toeristen via mobieltjes, veel Nederlanders geteld

De cijfers zijn nog gedetailleerder. Cartajima, een dorpje met 250 inwoners in de provincie Malaga, werd in januari door 41 buitenlanders bezocht en Monda, ook in die regio, door 331 personen. In beide gevallen vormden Nederlanders de meerderheid.

Spaanse media vragen zich af of het hier gaat om het „bespioneren” van toeristen. De data worden verzameld door het Spaanse Nationale Instituut voor Statistiek (INE). Het stelt de Spaanse overheid niet alleen in staat om te zien waar de toeristen vandaan komen, maar ook waar ze zijn geweest en zelfs hoe lang ze zijn gebleven, en dat per gemeente.

Experiment

Om de toeristen te tellen, worden de gegevens van de drie grote mobiele telefoonoperators in Spanje gebruikt. INE benadrukt dat het een experimentele methode is en verre van perfect. Het geldt als een handig hulpmiddel om ruwe toeristenaantallen te peilen. Als een toerist bijvoorbeeld twee mobiele telefoons heeft, telt hij of zij bij de data als twee personen. Het omgekeerde kan ook gebeuren, namelijk dat een buitenlandse toerist die reist zonder mobiele telefoon niet wordt gedetecteerd en dus niet opduikt in de cijfers.

De Nederlandse privacyorganisatie Bits of Freedom zegt in een reactie „heel kritisch” te zijn als het gaat om tellingen via mobieltjes. „Een telefoon maakt elke dag honderden keren contact met een zendmast. Dat levert een heel gedetailleerd beeld op van het komen en gaan van mensen. Deze gedragsgegevens zijn daarom zeer gevoelig. Zelfs wanneer ze niet herleidbaar zijn tot een persoon, maar tot een groep, kunnen de gegevens beleid informeren dat bedoeld is om jouw gedrag te sturen”, aldus een woordvoerster.

Ze zegt dat een en ander kan leiden tot onbedoelde discriminatie of heimelijke beïnvloeding. „Niet voor niets is in Nederland de privacytoezichthouder heel kritisch op het gebruik van deze data.” De organisatie vindt daarom dat er hele duidelijke afspraken moeten zijn over hoe de gegevens gebruikt worden en wie er toegang toe heeft. „En daar moeten grenzen aan gesteld worden. Dat je mobiele telefoon voortdurend je aanwezigheid verklapt, mag namelijk geen vrijbrief zijn voor bedrijven of overheden om met die gegevens te doen wat ze maar willen.”