OM eist 22 jaar cel tegen verdachten liquidatie IJsselstein

De rechtbank legde de verdachten (beiden 27 jaar oud) eerder twintig jaar cel op. De verdachten ontkennen en hebben beroep aangetekend.

„Koelbloedig” en „nietsontziend”, zo noemde de aanklager de huurmoord. Dat het meisje getuige is geweest van de gewelddadige dood van haar vader rechtvaardigt een hogere straf dan opgelegd, vindt hij.

Volgens het OM is het vonnis van de rechtbank voor het overige helder en overtuigend. De daarin opgenomen bewijsoverwegingen zijn in hoger beroep bevestigd door de toevoeging van een reeks cryptoberichten van de verdachten, aldus het OM. Uit die zogeheten PGP-berichten blijkt onder meer dat het Bowy T. is geweest die heeft geschoten. Justitie houdt niettemin beide verdachten even verantwoordelijk voor de moord. Ze hebben zowel bij de voorbereiding als de uitvoering ervan nauw samengewerkt.

Nadat slachtoffer Errahghib was doorzeefd met kogels, weigerde de vluchtauto van de verdachten. Ze moesten er te voet vandoor. El H. kon kort daarna worden opgepakt in een volkstuinencomplex in de buurt, T. werd later gearresteerd.

De PGP-berichten bevatten onder meer communicatie tussen de verdachten en een jongere broer van Ridouan Taghi. Die belooft onder meer dat de twee goed zullen worden beloond als Erraghib gaat „slapen” - jargon voor doodgeschoten worden. „Hij gaat 100 procent morgen slapen, sir”, reageert een van de verdachten.

Na de moordaanslag meldt Bowy T. in een bericht dat hij het slachtoffer geen „headshot” (schot door het hoofd) heeft gegeven, omdat hij het kind niet wilde raken. Volgens het OM is dit het enige element in de hele zaak dat enigszins voor verdachte T. pleit. T. heeft - voordat hij werd gearresteerd - 50.000 euro ontvangen voor de liquidatie, stelt justitie. Voor El A. zou dit bedrag door zijn opdrachtgevers worden bewaard. Het OM eist verbeurdverklaring van T.’s beloning.

Taghi zou Erraghib als verrader hebben beschouwd. De huurmoord is opgenomen op de aanklacht tegen Taghi in het grootscheepse liquidatieproces Marengo, waarin hij hoofdverdachte is. Dit proces gaat op 15 februari inhoudelijk van start.