Explosie van vreugde in Buenos Aires na wereldtitel, torenhoge inflatie even vergeten

Vuurwerk knalde, autotoeters klonken en fans gedrapeerd in de nationale blauw-witte kleuren zongen, dansten en zwaaiden met vlaggen om de overwinning te vieren. Binnen enkele minuten hadden de uitgelaten fans het centrum van Buenos Aires overgenomen, waar het stadsbestuur op sommige plekken zebrapaden in de nationale kleuren had laten schilderen. Ook elders in het land braken feesten uit.

Argentinië wordt geteisterd door hoge inflatie en een economische crisis waardoor ongeveer 40 procent van de bevolking in armoede leeft. Het succes van de nationale voetbalploeg vergoedt veel. „Argentinië is een land dat lijdt, waar het moeilijk is om aan het eind van de maand rond te komen”, zei een 25-jarige bouwvakker tegen het Franse persbureau AFP. „Maar al dat lijden is hierdoor (de wereldtitel voetbal) de moeite waard geweest.”