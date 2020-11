Disco Woolloomooloo wordt testlocatie

„Overal door Nederland worden snelteststraten opgezet. De ene is nog duurder dan de ander. Wij bieden een betaalbare locatie aan”, aldus oprichters Timo van de Wetering (23) en Bouwe van Neerbos (22). Ze zijn lid van het USC en werken beiden bij een apothekersgroep. Timo: „Ik woon in een studentenhuis en kwam erachter dat het lastig is als je samen lang moet wachten op de testuitslag van iemand.”

Via zijn werk kon hij de nieuwe straat optuigen. Een voordeel is dat de straat in het centrum is.

Loopafstand

„Soms word je voor een test naar ver buiten de stad gestuurd. Veel studenten hebben geen vervoersmiddel hiervoor. We willen dat je in het centrum op loopafstand van je studentenhuis een test kan afnemen.”

De GGD Regio Utrecht is niet betrokken bij de commerciële teststraten. Woordvoerder Lydia van der Meer van de GGDRU hoopt wel dat deze teststraten positief geteste mensen doorverwijzen. „Voor ons is het van groot belang dat de mensen die positief getest worden bij ons aangemeld worden wegens bron- en contactonderzoek. Wij hebben hier bij de commerciële straten geen grip op en hopen dat de positief geteste mensen wel bij ons terecht komen.”

XXL

Aanstaande maandag wordt een XXL testpaviljoen geopend achter de Jaarbeurs. Van der Meer: „Wij starten we met de reguliere PCR-testen, maar hopen ook zo snel mogelijk met sneltesten aan de slag te kunnen. We wachten nog op goedkeuring van het ministerie. Die sneltesten worden dan net als de PCR-testen gratis.” Er is op dit moment geen wachttijd voor testen. Iedereen die belt, kan gelijk terecht in een van de GGD-teststraten in de regio.

De studenten van het Corps hopen vooral dat ze hun steentje bij kunnen dragen tegen de overdracht van corona. Uiteindelijk moet de Woolloomooloo weer gewoon een discotheek worden. Overigens is de locatie toevallig afgelopen zomer verbouwd en schoon, waardoor ze als testlocatie geschikt is bevonden.

De teststraat wordt professioneel ingericht. Een longarts is eindverantwoordelijk en verpleegkundigen nemen de test af. Alles gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. De uitslag krijgen mensen binnen een kwartier.