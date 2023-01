Premium Het beste van De Telegraaf

Dode in appartement ’s-Gravenzande: ’Op dat adres is het al jaren een drama’

Door Marieke van Essen

De politie bouwt een tent op voor de woning met de dode man. Ⓒ peter van zetten

’s-GRAVENZANDE - In een appartement aan de Van Heuven Goedhartlaan in ’s-Gravenzande is dinsdag onder verdachte omstandigheden een overleden persoon aangetroffen. Het zou volgens buurtbewoners gaan om een 52-jarige man die samenwoont met zijn tweelingbroer.