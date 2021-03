Vele tientallen caravans verwoest bij grote brand in Brabantse loods

„De loods en caravans moeten als verloren worden beschouwd”, laat de woordvoerder weten. De brandweer zet in op het behoud van een naburige woning. In het Brabantse dorp is een NL-Alert uitgegaan waarin mensen worden gewaarschuwd ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten in verband met de rookontwikkeling. De zwarte rookwolken zijn tot in de verre omgeving te zien.

Ⓒ MaRicMedia

De brandweer denkt dat het nog wel een tijd kan duren voor de brand onder controle is. „We kunnen de brand niet goed bestrijden door het stalen dak en de stalen constructie van de loods van 20 bij 50 meter”, zei de woordvoerder. „Pas als het dak wegzakt, kunnen we binnen goed afblussen. Bovendien is het een uitdaging om in dit landelijke gebied genoeg water te organiseren.”

