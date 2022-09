Den Haag wil meer agenten om demonstraties in de hand te houden

Exact zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Den Haag als laatste gemeente in Nederland een coalitieakkoord. Hierin krijgt veiligheid een hoge prioriteit. De vele demonstraties en de extra agenten nodig voor de persoonsbeveiliging in de regeringsstad leggen zware druk op de politie. „Om dit uitvoerbaar te houden willen we dat de Haagse eenheid extra agenten krijgt voor deze bijzondere taken, zodat het niet ten koste gaat van de inzet in de rest van de stad. We kaarten dit aan bij het Rijk”, zo staat te lezen in het coalitieakkoord dat om 14.00 uur onder grote belangstelling wordt gepresenteerd.

Hierin staat ook dat de aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd. Dit moet zorgen voor verstoring van de criminele activiteiten in de stad, zo staat te lezen. „Ook werpt de aanpak barrières op tegen criminele verdienmodellen in bijvoorbeeld vastgoed en bepaalde bedrijfsbranches. Ook komt er intensieve aanpak van jeugdbendes. Criteria voor coffeeshops worden strenger gehandhaafd.

Om de verkeersveiligheid in de stad te verbeteren wordt een bedrag van drie miljoen euro per jaar uitgetrokken.

Moeizaam

Na uiterst moeizame maandenlange onderhandelingen zijn D66, VVD, GroenLinks, CDA en PVDA er dan toch uitgekomen onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner.

Voor de Hagenaar betekent het nieuwe akkoord, dat vanmiddag officieel wordt gepresenteerd, wel een flinke lastenverzwaring. Zo gaat de onroerendezaakbelasting (OZB) omhoog. Maar ook de afvalstoffen-en rioolheffing stijgen. Voor parkeren in de stad moet ook flink meer in de buidel worden getast. Zo komen er niet alleen meer plekken waar een parkeerautomaat komt maar ook gaan de kosten omhoog ook voor de bewonersvergunningen. Ook de toeristenbelasting wordt verhoogd. De partijen die nu de wethouders gaan leveren, waren ook aan de macht in het vorige college. Opvallend is dat de grootste partij van Den Haag, Hart voor Den Haag (Groep De Mos) in de oppositie belandt. Al vrij snel na de verkiezingen werd duidelijk dat het niet zou lukken om een nieuw stadsbestuur rond de partij met negen zetels te formeren.