Lagere straf voor chauffeur van overvallers René van der Gijp

De straf valt fors lager uit dan de twee jaar gevangenisstraf (vier maanden voorwaardelijk) die de officier van justitie twee weken geleden had geëist. Naast de gewelddadige aanval op Van der Gijp is Van V. ook veroordeeld voor zijn rol bij een inbraak in Krimpen aan den IJssel.

Rolex

De populaire voetbalanalist was na een uitzending van Veronica Inside bijna thuis toen voor zijn woning in de Dordtse wijk Zuidhoven plotseling drie gemaskerde mannen met grote hamers op de ruiten van zijn auto begonnen in te slaan. Omdat de Mercedes was voorzien van gepantserd glas dropen de overvallers zonder buit de aftocht.

Van V. trad als chauffeur van de nog voortvluchtige overvallers op en zou volgens eigen zeggen ’tien tot twintig procent’ krijgen van het bedrag dat de Rolex van Van der Gijp had moeten opleveren.

Michiel Kramer

Van V. schepte in huiselijke kring op over de mislukte overval en meldde tevens dat ook het peperdure horloge van ADO Den Haag-speler Michiel Kramer op het verlanglijstje van de Rolexbende stond. Zijn schoonzus tipte de politie die de Ridderkerker enkele weken later in de boeien sloeg.

Volgens de rechtbank was de strafeis te hoog, omdat de officier van justitie uit was gegaan van een poging tot woningoverval met geweld. Hoewel Van der Gijp voor zijn huis stond, moet het worden beschouwd als een straatroof waarvoor fors lagere straffen van toepassing zijn.