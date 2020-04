Kat na negen jaar teruggevonden

De kat bleek gechipt te zijn, maar de telefoontjes naar het opgegeven nummer werden niet opgenomen. Bij de Stichting Amivedi, voor vermiste en gevonden huisdieren, was het dier niet bekend. „Maar met het chipnummer kon de Nationale Databank Gezelschapsdieren wel meer informatie vinden Na veel speurwerk en een aantal telefoontjes later, vonden we een adres”, zo laat de Dierenambulance de Heuvelrug weten op Facebook.

De kat bleek Romeo te heten en was in 2011 als vermist opgegeven in Houten. Hij werd in Houten-Zuid gevonden en was dus nooit ver van huis gegaan. „Een overgetelijke hereniging volgde, want Romeo mocht lekker thuis verder herstellen in plaats van in het dierenasiel. Hij geniet weer volop van alle aandacht en knapt rustig op.”