Meisje (14) vast voor moord op dierenredder uit Rescue Ink

De 59-jarige Chernoff werd afgelopen dinsdag dood gevonden op zijn bed, waar hij gedeeltelijk aan was vastgebonden. Zijn schedel was ingeslagen en hij had diverse snijwonden op zijn borst, zo meldt de Philadelphia Inquirer. De moord zou maandagavond hebben plaatsgevonden.

Chernoff ontleende beroemdheid aan het programma Rescue Ink, waarin de getatoeerde biker onder de bijnaam ’Alley Cat’ als redder van mishandelde huisdieren optrad. Hij had een opvangcentrum voor katten en schroomde niet om dierenmishandelaars stevig te confronteren met hun daden.

De politie gaf camerabeelden uit de woning van de vermoorde biker vrij, waarop iemand was te zien die op haar gemakje in de keuken rondsnuffelde. Ⓒ Politie Philadelphia

De gearresteerde 14-jarige zou zijn opgepakt naar aanleiding van camerabeelden uit de woning van Chernoff. Daarop is iemand te zien die op haar gemakje de woonkamer doorwandelt, in de koelkast naar iets lekkers zoekt en vervolgens rustig de woning verlaat. Zaterdag werd bekend dat het om Ajahnae Smaugh zou gaan. Zij zit vast.