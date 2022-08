Gemeenten overvallen met komst honderden vluchtelingen in hotel Van der Valk

Zo vernam het gemeentebestuur van Purmerend deze week ’via een omweg’ dat in het Van der Valk-hotel in Zuidoostbeemster vanaf 1 september honderd erkende vluchtelingen worden opgevangen voor wie nog geen gewone huisvesting is gevonden. De opvang gaat een half jaar duren. „Dit nieuws heeft ons als gemeente verrast”, laat de gemeente weten in een brief aan de bewoners. „De gemeenteraad en de directe buren van het hotel zijn geïnformeerd.”

Het gemeentebestuur zegt tegelijkertijd ’begrip’ te hebben voor de noodgreep: de asielopvang is immers overvol, ook door de bijna 16.000 statushouders (erkende vluchtelingen) voor wie door de woningnood nog geen huisvesting is bij de gemeenten. De regio’s hebben met staatssecretaris Van der Burg (Vreemdelingenzaken) afgesproken in elk geval 7500 statushouders versneld te huisvesten in bijvoorbeeld flexwoningen of omgebouwde kantoren. De deal tussen COA en Van der Valk maakt daar deel van uit. In meerdere Van der Valk-hotels zullen statushouders terechtkomen.

De gemeente benadrukt dat het niet gaat om asielzoekers gaat. In het hotel zijn 38 kamers gehuurd en daarmee is plek voor honderd mensen. Het gaat voor een deel om gezinnen. Zij blijven niet permanent in Purmerend, maar zullen later doorstromen naar een andere opvanglocatie of een woning elders in het land.

Verrassing nog groter

In Nieuwerkerk aan den IJssel was de verrassing nog groter. Daar stonden afgelopen woensdag opeens een handvol vluchtelingen aan de publieksbalie van het gemeentehuis van Zuidplas. Tot verbazing van de gemeente bleken zij al sinds 18 juli door het COA geplaatst in het lokale Van der Valk-hotel. De gemeente wist van niets.

Bekijk ook: Ondernemers juridisch tot uiterste om asielhotel Albergen te voorkomen

In totaal verblijven er 42 vluchtelingen in het hotel. Ook hier gaat het om een tijdelijke ’oplossing’. Het COA zou inmiddels excuses hebben gemaakt aan de gemeente. Locoburgemeester Jan Willem Schuurman heeft inmiddels een bezoek gebracht aan het hotel. „Bij de opvang van vluchtelingen vinden wij het als gemeente in ieder geval belangrijk dat er adequate zorg is voor hen en dat er open en transparant wordt gecommuniceerd naar inwoners”, zegt de wethouder. „Helaas constateer ik dat het op die punten is misgegaan. Hierover hebben we vandaag ook zeer duidelijke gesprekken gevoerd met het COA. Het moge duidelijk zijn dat zij verder verantwoordelijk zijn voor de zorg voor deze mensen en het bieden van een passend vervolg van hun procedure.”

Deal

Een woordvoerder van het Van der Valk-concern zegt later te kunnen reageren. Het COA kon nog niet zeggen hoeveel hotels de deal met Van der Valk omvat, noch om hoeveel statushouders in totaal gaat, of waarom gemeenten niet tijdig zijn ingelicht.

Eerder deze week deelde staatssecretaris Van der Burg de gemeente Tubbergen mee dat het COA een hotel in het dorpje Albergen heeft gekocht om er per september 300 asielzoekers op te vangen. De gemeente had al aangeven het hotel ongeschikt te vinden en niet te willen meewerken aan asielopvang. Toch zette de bewindsman het plan door. Dat deed hij door eigenhandig het bestemmingsplan te wijzigen. Van paardenmiddel is in het geval van de deal met Van der Valk geen sprake. De verrassing bij de betrokken gemeenten is er niet minder om.

