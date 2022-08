Purmerend overvallen met komst honderd statushouders in hotel Van der Valk

Dat de asielopvang in Nederland helemaal vastloopt, is bekend. Dagelijks slapen asielzoekers buiten in Ter Apel. Asielzoekers die mogen blijven en dus een verblijfsvergunning hebben, krijgen maar geen woning en daarmee houden ze weer plekken bezet in de asielzoekerscentra.

Om de doorstroming op gang te brengen, hebben het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid huurovereenkomsten gesloten met meerdere Van der Valk-hotels voor tijdelijke opvang. „Via een omweg hadden we opgevangen dat ze ook naar onze gemeente komen. Daarop hebben we zelf maar contact opgenomen met het COA en dinsdag een bespreking gehad. Later zijn de raadsleden geïnformeerd. Daarna hebben we de informatievoorzieningen aan onze eigen burgers, die we toch het beste kennen, naar ons toe getrokken. We hebben nu een brief naar de omwonenden gestuurd, alle informatie openbaar gemaakt en een pagina met vragen en antwoorden op onze website geplaatst”, legt de gemeentewoordvoerster uit.

Begrip

Het college was uiteraard verrast, zo blijkt uit de brief. Verrast dat het COA geen contact had opgenomen. Maar dat wil niet zeggen dat het college nu dwars gaat liggen. „Er is ook begrip voor het zoeken naar oplossingen door het COA. Het college legt de komende tijd vragen en praktische zaken voor en blijft met het COA in gesprek. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid en de informatievoorziening richting de buurtbewoners in de komende tijd. ”

De gemeente benadrukt dat het niet gaat om asielzoekers, maar om statushouders. In het hotel zijn 38 kamers gehuurd en daarmee is plek voor honderd mensen. Het gaat voor een deel om gezinnen. Zij blijven niet permanent in Purmerend, maar zullen later doorstromen naar een andere opvanglocatie of een woning elders in het land.

Het COA zorgt voor de opvang aan en begeleiding van deze mensen tijdens hun korte verblijf in het hotel. De meeste mensen hebben een eigen dag- en onderwijsprogramma: dit zetten zij voort in de weken dat zij in het hotel verblijven. Daarnaast is het COA verantwoordelijk voor zaken als beveiliging, zorg, tolken, dagbesteding en eten. Alles is erop gericht dat mensen na enkele weken vanuit deze hotelopvang doorstromen.

In de Zaanstreek is inmiddels een tijdelijke noodopvang voor ruim 200 asielzoekers gerealiseerd in de sporthal van Assendelft.