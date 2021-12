Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe schadelijk is porno voor tieners? ’Als het voorbeeld ruwer is, wordt dat de norm’

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish (19) heeft in een interview opgebiecht dat ze als tiener meer naar porno gekeken heeft dan haar lief is. „Het heeft mijn brein kapotgemaakt”, zegt ze. Maar hoe schadelijk is porno nu eigenlijk voor het tienerbrein? Experts geven aan dat de rol van de ouders zeker niet te overschatten valt.