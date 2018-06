20 rechercheurs onderzoeken fatale overval Landgraaf

De man had rond één uur ‘s nachts zelf de voordeur van zijn hoekwoning opengedaan voor de mannen, die hem overmeesterden en met messteken om het leven hebben gebracht. Bewoners van de wijk Het Eikske in het Limburgse Landgraaf reageerden woensdag verbijsterd en geschokt op de nachtelijke beroving in het zo rustige woonwijkje.

“Het slachtoffer was een onopvallende man, woonde al een jaar of acht met zijn gezin in het huis aan de Koempel en ging elke dag trouw naar zijn werk bij een vervoersbedrijf in de omgeving”, weet een naaste buurman.

Getuigen gezocht

Voor de politie is nog niet duidelijk wat motief of aanleiding is geweest voor het misdrijf. De politie is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in of in de buurt van de woning aan de Koempel in Landgraaf. Maar ook andere informatie kan belangrijk zijn voor het onderzoek. Als mensen iets willen melden, kan dat via de tiplijn 0800-6070. Anoniem kan ook: 0800-7000.