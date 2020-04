Laagste stijging Britse coronadoden in 4 weken, Italië minste in 7 weken

In totaal 21.092 ziekenhuispatiënten zijn nu overleden in het Verenigd Koninkrijk na een positieve test op het coronavirus. Onder de laatste sterfgevallen is onder meer iemand van 29 jaar zonder onderliggende gezondheidsproblemen.

De toename van Covid-19-sterfgevallen in Britse ziekenhuizen is de laagste sinds 30 maart, toen 180 doden werden gemeld. Eerder zei premier Boris Johnson dat het Verenigd Koninkrijk „het tij begint te keren” in de strijd tegen het virus, maar dat het moment nog niet is aangebroken om de landelijke lockdown te versoepelen.

Gezondheidsmedewerkers in Rome. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

Italië: laagste aantal corona-infecties in 7 weken

Italië heeft het laagste aantal nieuwe coronabesmettingen in zeven weken geteld. Het gaat om 1739 gevallen het laatste etmaal, tegen 2324 een dag eerder.

Daarmee steeg het totaal aantal geregistreerde infecties naar net geen 200.000, aldus de autoriteiten. Ruim een derde van de geïnfecteerden herstelde van de ziekte. Het totaal aantal doden staat inmiddels op bijna 27.000.

Sinds februari zijn in Italië inmiddels 151 Italiaanse artsen overleden aan het coronavirus. Op 9 april was het aantal overleden artsen op honderd gekomen.

Door het terugdringen van het aantal nieuwe gevallen is inmiddels een geleidelijke versoepeling van coronamaatregelen mogelijk. Op 4 mei kunnen de bouw en de industrie weer aan de slag. Twee weken later mogen winkels en musea weer open.

Italianen vragen als eerste steun EU-fonds

Italië heeft als eerste EU-lidstaat een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie voor steun uit het Europese solidariteitsfonds. Dit fonds, in 2002 opgezet voor natuurrampen als overstromingen, staat sinds 1 april ook open voor volksgezondheidscrises zoals de huidige. Het fonds heeft dit jaar maximaal 800 miljoen euro beschikbaar voor lidstaten die het hardst zijn getroffen door de epidemie.

De 27 EU-landen kunnen tot 24 juni een aanvraag indienen voor het solidariteitsfonds. Daarna worden alle binnengekomen aanvragen onderzocht. De commissie gaat een voorstel over de verdeling van het geld ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de lidstaten voorleggen. De uitbetaling vindt waarschijnlijk pas na de zomer plaats, „maar we werken eraan met de grootst mogelijke urgentie”, zegt een woordvoerster.