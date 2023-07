Geweld bij feest in Zaandam, politie zoekt slachtoffers

In de nacht van zaterdag op zondag vond het evenement ‘Su on top’ plaats. De incidenten gebeurden aan het einde van het evenement, tussen 03.00 en 06.00 uur. Na het verlaten van het feest is door de verdachte op de parkeerplaats met een vuurwapen in de lucht geschoten. De verdachte, de 31-jarige man uit Haarlemmermeer, is aangehouden en zit nog vast.

De politie roept getuigen op zich te melden.