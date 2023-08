Nederlander (24) zwaargewond na sprong waterval in Argentinië

Dat melden media in het Zuid-Amerikaanse land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen melding over het incident te hebben ontvangen. „We hebben in ieder geval geen verzoek tot consulaire bijstand gekregen”, voegt een woordvoerder toe.

De twintiger werd gered na een val in Luján. Het ministerie van Veiligheid in Argentinië meldt dat het voorval om kwart over drie plaatshad. Het gebeurde op een moment dat de toerist uit ons land met zijn partner bij de Ángel-waterval was. Hij besloot een sprong te maken, maar kwam veel lager verkeerd terecht en bleef zwaargewond en in paniek achter, zo meldt onder andere de lokale nieuwssite Mendovoz.

Open breuk

Hulpdiensten van de High Mountain Rescue Patrol die na een alarm melding ter plaatse kwamen zagen dat er sprake was van een gecompliceerde breuk van zowel het scheenbeen als kuitbeen. Hij werd volgens het medium Mendoza Today geëvacueerd uit het bergachtige gebied en gebracht naar een ziekenhuis bij de zogeheten ’Nationale Route nummer 7’, waar deskundigen zich over het slachtoffer ontfermden.

