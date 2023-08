’Nederlander zwaargewond na sprong van hoogste waterval ter wereld in Venezuela’

Dat melden media in het Zuid-Amerikaanse land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen melding over het incident te hebben ontvangen. „We hebben in ieder geval geen verzoek tot consulaire bijstand gekregen”, voegt een woordvoerder toe.

De twintiger werd gered na een val in Luján. Het ministerie van Veiligheid in Venezuela meldt dat het voorval om kwart over drie plaatshad. Het gebeurde op een moment dat de toerist uit ons land met zijn partner bij de Ángel-waterval was. Hij besloot een sprong te maken, maar kwam veel lager verkeerd terecht en bleef zwaargewond en in paniek achter, zo meldt onder andere het medium Mendovoz.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ High Mountain Rescue Patrol

Open breuk

Hulpdiensten van de High Mountain Rescue Patrol die na een alarm melding ter plaatse kwamen zagen dat er sprake was van een open breuk van zowel het scheenbeen als kuitbeen. Hij werd volgens het medium Mendoza Today geëvacueerd uit het bergachtige gebied en gebracht naar een ziekenhuis bij de zogeheten ’Nationale Route nummer 7’, waar deskundigen zich over het slachtoffer ontfermden.

De Ángelwaterval, die ook wel Salto Ángel of Kerepakupai merú wordt genoemd, is de hoogste vrij vallende waterval ter wereld met een totale hoogte van bijna een kilometer (979 meter). De hoogste vrije val die in een keer kan worden gemaakt is 807 meter. De waterval is genoemd naar de ontdekker Jimmie Angel.

Hij is gelegen aan een naamloze zijrivier van de Caroní in het Nationaal park Canaima. De waterval is Venezuela’s bekendste toeristische attractie. Bij basejumpers - beoefenaars van een vorm van parachutespringen waarbij vanaf een hoog punt zoals een berg wordt gesprongen - is de plek zeer populair om er van grote hoogte tal van gevaarlijke stunts uit te halen.