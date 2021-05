Hamas trekt lering uit het verleden

Binnenland

Haagse steker Malek F. krijgt in hoger beroep geen celstraf, alleen tbs

De Syrische asielzoeker die op Bevrijdingsdag 2018 drie willekeurige mensen bijna doodstak in Den Haag, krijgt alleen tbs met dwangverpleging, geen celstraf. Het gerechtshof in Den Haag heeft opnieuw vastgesteld dat Malek F. volledig ontoerekeningsvatbaar is.