Droomhuis op Funda: uniek, knus en helemaal naar eigen smaak te moderniseren

Ter illustratie Ⓒ ANP / Robert Paul van Beets

De tijd dat huizen zichzelf verkochten ligt achter ons. De hypotheekrente is flink gestegen en overbieden is niet langer de norm. Dus moet de verkoopmakelaar harder zijn best doen. Met alle makelaarstaal vandien. In dit grote Funda-woordenboek wijzen we je de weg. Om teleurstellingen te voorkomen.