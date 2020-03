Alle profwedstrijden Brabant verboden, vele events afgelast

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg doet een oproep aan alle Brabanders om ’zeven dagen van sociale onthouding’ in te lassen. „Belangrijk om te realiseren is, dat als je toch sociale contacten wilt hebben en bijvoorbeeld naar de kroeg wil gaan, dat als je gezond bent, je dat wel kunt doen. Maar realiseer je dat het weekenduitstapje naar opa of oma, of je eigen ouders die wat ouder zijn, dat dát niet verantwoord is”, aldus Weterings. „Dan breng je een eventuele besmetting over naar een groep ouderen.”

Nog beter is om even helemaal thuis te blijven. Er zullen geen kroegen of restaurants worden gesloten. „Maar zeven dagen van sociale onthouding moeten mogelijk zijn”, aldus burgemeester Weterings. „Het past voor de traditionelen onder ons ook nog goed bij de vastentijd.”

Evenementen en voetbal afgelast

Daarnaast zijn vele evenementen afgelast: dance-festivals, concerten, alle profvoetbalwedstrijden, carnaval in Oosterhout, evenals een grote beurs op de Universiteit in Eindhoven, die wordt onmiddellijk gestopt.

Ook is een breed pakket voor de gezondheidszorg en het onderwijs onthuld. „Ga niet onnodig naar de huisarts, zeker niet bij klachten. Het is belangrijk om extra druk op ziekenhuizen en verzorgers te kunnen voorkomen”, vertelde burgemeester Weterings. „Brabant gaat niet op slot”, aldus collega John Jorritsma (Eindhoven), die zegt de moeilijkste afweging uit zijn carrière te hebben gemaakt. „Daarbij moet je afwegen wat medisch verantwoord, en maatschappelijk aanvaardbaar is.”

Steekproef

Bijna 4 procent van de onderzochte medewerkers van Brabantse ziekenhuizen blijkt het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een steekproef onder het personeel van zes ziekenhuizen in de provincie met de meeste besmettingen.

Dinsdag werd eerder bekend dat in een ziekenhuis in Tilburg 28 mensen zijn besmet.