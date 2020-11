Nederland snakt naar lichtpuntjes: ’Zo is er geen fluit aan’

Henk van der Zouden: „Gewoon het contact met de mensen. Ik mis dat al het hele jaar.” Ⓒ Rias Immink

Perspectief. Dat willen we. Wanneer komt er een einde aan de ellendige corona-beperkingen, en waar hebben we dan het meeste zin in? En hoe zorgen we ervoor dat we dat ook daadwerkelijk gaan kunnen? „Je moet de mensen een worst voorhouden.”