Rechter VS stelt overheid verantwoordelijk voor bloedbad in Texas

De schutter Devin Patrick Kelley had nooit de wapens mogen kopen die hij voor de schietpartij gebruikte. De oud-militair van de Amerikaanse luchtmacht had een verleden van huiselijk geweld. Een eerdere veroordeling daarvoor door de krijgsraad is nooit ingevoerd in een landelijk informatiesysteem dat gebruikt wordt om iemand na te trekken als die een wapen wil kopen.

Het oordeel van de rechter weerlegt de claim van de overheid dat ze de schietpartij niet kon voorzien. Volgens de rechter wist niemand anders zo veel af van het gewelddadige verleden van Kelley en waartoe hij in staat was, als de overheid.

De staat wordt daarom voor 60 procent verantwoordelijk gehouden voor het bloedbad in Sutherland Springs. De uitspraak is vooral van belang voor de nabestaanden die de overheid hebben aangeklaagd.

Kelley, die van de rechter zelf voor 40 procent verantwoordelijk wordt gehouden, schoot zichzelf na het bloedbad dood toen hij door de politie werd achtervolgd.