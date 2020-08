Oppositie woest over ’vluchtende’ coalitiepartijen

PVV-leider Geert Wilders vroeg alle Kamerleden om hoofdelijk kleur te bekennen nadat de stemmen staakten bij zijn voorstel. Om hoofdelijk te kunnen stemmen moet het quorum aanwezig zijn. Dat betekent dat er minimaal 76 Kamerleden in de zaal moeten zitten om ’voor’ of ’tegen’ te zeggen.

De oppositie beschuldigt de coalitie ervan dat ze hun Kamerleden opzettelijk het gebouw hebben verlaten om de hoofdelijke stemming te frustreren. Kamervoorzitter Arib moest vaststellen dat er niet genoeg mensen aanwezig waren. De Tweede Kamer is woensdag speciaal teruggekomen van vakantie voor een extra debat over de coronacrisis.

’Te laf’

PVV-voorman Wilders stelt dat hij CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma ’zag wegrennen omdat hij te laf is om te stemmen’. GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemt de situatie ’ondemocratisch’ en ’oncollegiaal’. „Dat coalitieleden het gebouw ontvluchten vind ik ongehoord”, reageert Lodewijk Asscher van de PvdA. „Dit getuigt niet van respect dat een coalitie moet hebben richting de oppositie.”

SP-leider Lilian Marijnissen vraagt zich af hoe de hele situatie op de mensen thuis overkomt: „Wat moeten zorgmedewerkers hier nu van denken?” De Tweede Kamer moet nu op een later moment alsnog bijeenkomen om te stemmen over het voorstel van Wilders.

De coalitiepartijen wijzen naar een afspraak die in het presidium van de Tweede Kamer is gemaakt over hoofdelijke stemmingen in coronatijd. Achter de schermen is afgesproken om daar aparte momenten voor in te richten waarbij Kamerleden in groepen van vijftig gaan stemmen. Op die manier kunnen politici voldoende afstand van elkaar houden in de nationale vergaderzaal.