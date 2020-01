Drukte voor hulpverleners, maar geen grote incidenten Den Haag

Bij de politie kwamen in totaal 178 meldingen binnen met name over vuurwerk, mishandeling en vernieling en vandalisme. In totaal gingen 33 auto’s in vlammen op. Vijf meer dan vorig jaar. Dat is de voorlopige stand van zaken volgens de gemeente Den Haag. ,,Ik ben trots op de inwoners van Den Haag maar zeker ook op alle professionals en vrijwilligers die de afgelopen weken zo hard gewerkt hebben, zowel tijdens de voorbereiding als op de momenten dat het er echt toe deed”, zegt burgermeester Johan Remkes. ,,Daarbij kunnen we de ogen niet sluiten voor het feit dat er ook dit jaar weer een ongekend beslag gelegd is op de totale capaciteit van zowel de politie en brandweer als ook schoonmaakdiensten in onze regio om wat toch een feestje is in goede banen te leiden. Dat daarbij in een aantal gevallen ook nog sprake is geweest van geweld en bedreiging richting hulpverleners en vertegenwoordigers van de media, is onacceptabel.”

De hele maand december was het onrustig in Den Haag nadat bekend werd dat de vreugdevuren niet doorgingen. De organisaties van de vreugdevuren slaagden er niet in om aan de nu geldende vergunningseisen te voldoen. Desondanks is de jaarwisseling in de betreffende wijken, Duindorp, Scheveningen en Laak, hoofdzakelijk feestelijk verlopen. In januari gaat de burgemeester opnieuw in gesprek met de organisaties van de vreugdevuren voor de jaarwisseling 2020/2021.