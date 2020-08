Nederlandse uitbater in Spanje baalt van code oranje

Gösta van den Burg heeft al maanden geen noot gezongen. Ⓒ Emile van Aelst

AMSTERDAM - Nederlandse ondernemers in Spanje zijn flink over de rooie na het kabinetsbesluit om het hele land op oranje te zetten. Of het nou is bij de restauranteigenaar, kroegbaas, horecamakelaar, verhuurder of volkszanger: langs alle costa’s heerst onbegrip en woede: „Het is hier ultiem veilig. Een heel land wordt zonder reden de nek omgedraaid.”