OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 335 van de invasie LIVE | Tankdeal hangt in de lucht: ’Berlijn laat Leopards leveren aan Kiev, Washington stuurt Abrams’

Kopieer naar clipboard

Een Oekraïense soldaat dinsdag in een pantservoertuig tijdens een training in de regio Zaporizja. Kiev hoopt snel moderne tanks uit het Westen te krijgen. Ⓒ ANP / Associated Press

Niet alleen de oorlog, maar ook corruptie in de hoogste bestuurslagen van Oekraïne houden het land in een greep. In het Westen wordt druk gesproken over nieuwe wapenleveranties en tanks aan Kiev. Defensie-experts vrezen een nieuw offensief van Moskou.