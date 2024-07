Den Haag - Er zijn grote zorgen over de reorganisatie van de voormalige Landelijke Eenheid van de politie. De commissie-Schneiders die er de puinhoop onderzocht en met een plan van aanpak kwam, is nu opgeheven, maar critici zeggen dat de klus allerminst is afgerond en vrezen voortzetting van de oude, omstreden cultuur.

© ANP / HH De Dienst Speciale Interventies (DSI) is ook onderdeel van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de Nationale Politie.