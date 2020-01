Na de rouw volgt de wraak

Qassem Soleimani is gisteren onder massale belangstelling begraven in zijn geboorteplaats Kerman. Ⓒ Foto AFP

TEHERAN - De rouwperiode is voorbij. Nu is het tijd voor wraak. Iran heeft de afgelopen dagen op grootse wijze afscheid genomen van Qassem Soleimani. Bij de feitelijke begrafenis in zijn geboorteplaats waren gisteren zo veel mensen op de been dat tientallen rouwenden omkwamen in de verdrukking. Nu de generaal een prominente plaats heeft ingenomen in het dikke boek der martelaren, verzet het land zijn zinnen naar vergelding.