Albert Heijn haalt Vietnamese ’relsoep’ uit assortiment

Deze week vertelde de Nederlands-Vietnamese Tessa Yên Nguyên aan EditieNL dat het ‘steekt’ als ze ziet dat de Albert Heijn variant in geen velde of wege overeenkomt met de echte Vietnamese Pho. ,,Er zat kippendijfilet in, terwijl de authentieke Pho urenlang wordt getrokken uit botten van rund en kip. Daarnaast gebruiken ze gele noedels, terwijl Pho letterlijk ‘rijstnoedels’ in het Nederlands betekent”, luidde haar beklag. ,,Het komt erop neer dat ze ingrediënten bij elkaar gooien en het Pho noemen, terwijl dat het helemaal niet is. De supermarkten hebben de verantwoordelijkheid om aan de consument de juiste Pho te serveren”, hervatte ze.

’Jankverhaal’

Hierop volgde een stortvloed aan kritiek op social media. Zo stelt een gebruiker cynisch dat hij zich gekwetst voelt door de aanwezigheid van tomaten in de supermarkt. Een ander vindt dat Albert Heijn net zo goed de schappen volledig leeg kan trekken ,,Het is schaamteloos en kwetsend dat jullie profiteren van de gratis publiciteit die dit absurde jankverhaal veroorzaakt.” Die gedachte wordt gedeeld ,,Alles voor die winst of niet? Echt alles!”, reageert iemand anders.

Lekker en gezond

De prioriteit van Albert Heijn zit hem volgens woordvoerder Ronald Van den Aart ook niet in de eerste instantie in het zo accuraat mogelijk nabootsen van een traditioneel gerecht. ,,Het gaat ons erom of ons product lekker, makkelijk en gezond is.”

Toch werd niet lang daarna bekend dat Albert Heijn de soep uit de schappen haalt. Maar, stelt de supermarktketen: dit staat los van de reactie van Yên Nguyên. Er was namelijk al weinig vraag naar het gerecht. ,,Wel nemen we de feedback van deze mevrouw natuurlijk erg serieus”, vertelt Van den Aart die daaraan toevoegt dat Albert Heijn graag in gesprek met de klant naar manieren zoekt om maaltijden te verbeteren.