’Klimaatklever’ woord van het jaar: ’Iedereen vindt er wat van’

Vastplakken als protestmiddel: het leverde het woord van het jaar op. Ⓒ ANP/HH, RTL

Amsterdam - Opeens was het een rage: jezelf vastplakken aan een schilderij, of aan een talkshowtafel, om aandacht te vragen voor het milieu. Dit nieuwe type activist kreeg in de media al snel een titel opgeplakt: klimaatklever. Het is het Woord van het Jaar 2022 geworden, maakte de Dikke Van Dale dinsdag bekend.