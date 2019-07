Amsterdam trekt zich terug als Songfestivalstad

Lange tijd werd de Ziggo Dome als optimale locatie beschouwd. „De zaal is qua omvang, uitstraling, locatie en techniek zeer geschikt. Echter op 26 juni komt het teleurstellende en onverwachte bericht dat de Ziggo Dome toch niet beschikbaar is in de gewenste periode. Dit in verband met boekingen en reserveringen die bij nader inzien toch niet kunnen worden omgeboekt.”

Ook de RAI en Johan Cruyff ArenA hadden te kennen gegeven dat ze geen beschikbaarheid hadden om het Songfestival te organiseren. Een alternatief plan, waarbij het Songfestival echt als ’festival’ zou worden georganiseerd met Lowlandstenten en daaromheen paviljoens met muziek en foodtrucks bleek te complex en onzeker om een ’volwaardig alternatief te bieden voor de Ziggo Dome.„Amsterdam wenst Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Maastricht ’veel succes met het opstellen van hun bidbood.”