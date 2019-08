’Schouw beladen en vol emotie’

„Op de plek waar vroeger de camping was, kwamen familie en verdachte recht tegenover elkaar te zitten. Ze moesten elkaar wel bijna in de ogen. kijken. Dan voel je de spanning”, zei De Vries. „Het greep iedereen aan. Mij ook”, zei hij.

Ook de bezichtiging van de plek waar Nicky 21 jaar geleden dood werd gevonden, was voor de familie erg zwaar, zei De Vries. „Als je weet dat B. daar op een paar meter afstand van de vindplaats staat, dan is dat voor de familie een zware beproeving”, aldus De Vries.

B. had continu drie agenten om zich heen, zei de misdaadverslaggever. Hij was niet geboeid, maar er werd wel goed op hem gelet. Volgens de politie is de schouw „ongestoord en ordentelijk” verlopen en hebben zich geen ongeregeldheden of incidenten voorgedaan.

De Vries noemde de schouw een reis terug door de tijd. B bleef zich al die tijd in stilzwijgen hullen. „Aan het eind van de schouw vroeg de voorzitter van de rechtbank aan B. of hij nog iets wilde zeggen. Hij antwoordde dat hij het eerst op zich wilde laten inwerken. Op de vraag of B. de plek waar Nicky is gevonden herkende, wilde B. geen antwoord geven. Hij verwees naar zijn advocaat.”

Enkele uren na het vinden van het lichaam van Nicky, werd B. door de marechaussee staande gehouden en geregistreerd als ’passant’. „Die plek ligt op 300 meter van de plaats waar Nicky is gevonden. Voorbij die plek ligt een heuvel. Pas toen B. over de heuvel fietste kon hij de marechaussee zien. Er was geen weg meer terug.” B. beweerde bij die gelegenheid dat hij post aan het rondbrengen was voor scouting. De marechaussee liet hem vervolgens gaan.

Pas een jaar geleden werd B. alsnog opgepakt na een DNA-match. Sindsdien zit hij vast op verdenking van de moord op Nicky.

Dinsdagmiddag, na de schouw, is in de rechtbank in Maastricht de vierde zogeheten pro-formazitting begonnen.