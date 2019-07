Dronken politicus België veroorzaakt ongeluk

De positie van Kris van Dijck, voorzitter van het Vlaamse parlement, staat vooralsnog niet onder druk. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

DESSEL - De Belgische politicus Kris van Dijck heeft woensdag dronken een ongeluk veroorzaakt met zijn auto. De voorzitter van het Vlaamse parlement reed tegen een aanhangwagen nadat hij in een café was geweest. Hij was zes uur lang zijn rijbewijs kwijt en veroorzaakte blikschade.