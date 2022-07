Republikeinse gouverneurskandidaat New York aangevallen met mes

„Iemand probeerde me op het podium neer te steken tijdens de rally van vanavond. Maar gelukkig kon ik zijn pols vastgrijpen en hem even stoppen totdat anderen hem wisten te overmeesteren”, aldus Zeldin in een vrijgegeven verklaring. Volgens de politicus is ook zijn ’running mate’ Alison Esposito, die eveneens aanwezig was, ongedeerd gebleven. „Dankbaar voor de aanwezigen die snel ingrepen en de wetshandhavers die snel reageerden.”

De politie bevestigt de aanval en zegt dat die in onderzoek is zonder nadere details te verstrekken, bijvoorbeeld over het soort wapen dat is gebruikt. Het motief van de dader is nog onbekend.

Kathy Hochul, de Democratische gouverneur van New York en de tegenstander van Zeldin bij de verkiezingen van november, veroordeelde de aanval op Twitter en voegde eraan toe dat ze „opgelucht” was om te horen dat Zeldin niet gewond is en dat er een verdachte is aangehouden. „Ik veroordeel dit gewelddadige gedrag in de sterkst mogelijke bewoordingen - het hoort niet thuis in New York.”