Boris S. veroordeeld tot 12 jaar cel voor wurgen ex-vriendin: lichaam lag nog wekenlang op de bank

Zelfs de politie zag Gita meermalen over het hoofd. Pas tijdens hun derde bezoek op 24 oktober 2020 vonden ze na lang zoeken het lichaam van de vrouw.

De rechtbank rekende Boris S. zwaar aan dat hij familie en vrienden van Gita wekenlang in de waan liet dat ze nog leefde, door via haar telefoon appjes te sturen. Hij haalde haar moeder zelfs over een envelop met geld in de brievenbus te gooien, en deed het voorkomen alsof Gita ziek was. Ondertussen zette hij haar persoonlijke bezittingen te koop op Marktplaats.

De rechtbank verweet hem een volkomen gebrek aan respect voor een mensenleven en noemde zijn handelwijze ,,ronduit schokkend”.

Volgens het Openbaar Ministerie at en dronk Boris S. geregeld zittend op de rechterhelft van de bank, terwijl de overleden Gita op de linkerhelft lag. Hij veranderde haar nette appartement in een paar weken tijd bovendien in een ravage, waardoor de politie de vrouw aanvankelijk over het hoofd zag.