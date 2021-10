Premium Het beste van De Telegraaf

Zaterdag stille tocht in Den Haag Tramdode Ypenburg had net nieuwe baan: 'Niet normaal wat hardwerkende Pawel is overkomen'

Op de plek waar Pawel volgens het Openbaar Ministerie door een jongen voor de tram werd geduwd, liggen nu bloemen. Ⓒ ANP/Eigen foto

DEN HAAG - Hij zou beginnen aan een nieuwe baan bij een kabelmaatschappij in Den Haag, maar maandag 18 oktober kwam er op de tramhalte in Ypenburg bruut een einde aan het leven van de 39-jarige dakloze Pool Pawel Bernat. Zijn vrienden zijn geschokt: „Het is niet normaal wat deze hardwerkende man is overkomen”, zeggen Bill, Michel en Christiaan.