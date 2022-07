Rutte in Limburg in gesprek met boeren: ’We gaan dit onder controle krijgen’

Op de weg naar het boerenbedrijf waar de afspraak met verschillende boeren plaatshad, waaiden veel rood-wit-blauwe vlaggen in top. Een heel verschil met veel andere wegen, waar boven viaducten, aan gevels en lantaarnpalen de vlag ondersteboven was opgehangen. Het blauw-wit-rood staat symbool voor steun aan de boeren, maar draagt ook een anti-overheidssentiment uit. Het zal waarschijnlijk toeval zijn geweest, maar respect voor de minister-president was er maandag wel.

,,Voor een boer is het belangrijk dat hij het piketpaaltje in de verte nog ziet staan”, zei varkenshouder Hans Verhoeven na afloop van de ontmoeting in de tuin van het gezin dat het bedrijf runt. ,,Als hij dat niet meer ziet, komt hij ook niet in beweging. Perspectief is gewoon heel belangrijk. Zeker voor jonge ondernemers. Die zaten ook aan tafel, en konden vertellen hoe het voelt om vandaag de dag een jonge boer te zijn die kijkt naar de toekomst.”

’We denken mee’

Hij verwijt de politiek vooral dat er niet, in ieder geval niet goed, wordt gecommuniceerd. ,,Je kunt niet een kaartje uitstrooien over Nederland en daarna roepen dat het slechts een richting is. Als er vanuit Den Haag wordt gecommuniceerd naar de sector, en die is al volop in beweging, moet er meer balans zijn.” Die boodschap kwam wel over volgens hem. ,,En dan merk je ook dat bij ons de hakken niet in het zand gaan. Wij ontkennen het probleem niet, denken ook oplossingsgericht mee.”

Ⓒ ANP/HH

Rutte benadrukte begrip te hebben voor de bezorgdheid en woede van boeren. ,,We hebben een heel groot probleem dat we onder controle moeten krijgen, zeker als we willen bouwen. Voor mij zijn dit essentiële gesprekken, omdat ik zo praat met mensen die met deze ellende te maken hebben. Ze hebben ook ideeën aangedragen hoe het probleem is op te lossen.” Welke dat waren, wilde hij niet aangeven. ,,Ik weet niet of ze allemaal mogelijk zijn, maar ik neem ze wel mee in mijn achterzak naar Den Haag.”

Tranen

Veehouder Leon Lacroix hoopt van harte dat het bezoek iets heeft losgemaakt. Voor hem speelt vooral de ammoniakdiscussie, die ingrijpende gevolgen heeft. ,,Ik kom uit Zuid-Limburg, uit het Heuvelland, en daar liggen plannen die tot gevolg hebben dat 70 tot 95 procent van de melkkoeien weg moeten. We hebben uiteindelijk vooral te maken met ministers Van der Wal en Staghouwer en hun plannen bieden zó weinig perspectief. Ik hoop dat de minister-president nog eens duchtig gaat spreken met het kabinet, om te kijken of er ook andere mogelijkheden zijn.”

Bekijk ook: Kabinet maakt haast met stikstofplannen en legt 750 miljoen euro op tafel

Want, voegt hij toe met tranen in zijn ogen, zo kan het écht niet. ,,Ik ben al 45 jaar boer, en lig wakker van de plannen die zijn gepresenteerd. Ik heb een bedrijfsopvolger, mijn zoon heeft ook al tien jaar van zijn leven in het bedrijf gestoken. Hij is op en top boer, wil het ook worden. We hebben te maken met allemaal familiebedrijven, waarmee gezinnen hun boterham moeten verdienen. Vrouw en kinderen werken vaak al mee in het bedrijf. Ons bestaansrecht is in het geding, en dat hakt erin.”

Bekijk ook: Mark Rutte kan nog een boel van boer Koos leren

Veel hoop kon Rutte de boeren niet bieden, maar hij probeerde wel een vergezicht te schetsen. ,,We hebben de problemen niet zomaar opgelost, maar op langere termijn gaan we dit onder controle krijgen.”