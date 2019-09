’Oudste moeder ter wereld: 74-jarige bevalt van tweeling’

Erramatti Mangayamma is donderdagochtend in het ziekenhuis bevallen van twee dochtertjes. Haar echtgenoot Raja Rao (57) was erbij. Het stel zou in 1962 getrouwd zijn, maar kon nooit kinderen krijgen.

Mangayamma zegt dat een buurvrouw van haar, die 55 jaar is, haar inspireerde toen zij kinderen kreeg middels IVF. ’Dan kan ik het ook’, dacht de gepensioneerde vrouw.

De leeftijd van Mangayamma is niet officieel vastgesteld, maar als die klopt, dan is ze acht jaar ouder dan de huidige recordhouder. Maria del Carmen Bousada de Lara was 66 jaar toen ze beviel.

Ontzettend blij

De IVF-kliniek in Guntur zou het grootste deel van de kosten op zich hebben genomen, omdat artsen zich ervan bewust waren dat een geboorte historisch zou zijn.

Ⓒ BSR Agency

„Ik kan mijn gevoelens niet vatten in woorden”, reageert de nieuwbakken moeder. „Deze baby’s maken mij compleet. Het wachten is na zestig jaar geëindigd. Nu zal niemand me meer onvruchtbaar noemen.”